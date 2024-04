Taiyuan, 27 mar – (Xinhua) – La Cina questa mattina ha lancia to un nuovo satellite dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi. ... (romadailynews)

Chengdu , 28 mar – (Xinhua) – Il marchio italiano di caffe’ Lavazza ieri ha introdotto il suo primo food truck a Chengdu , nella Cina occidentale, per offrire ai cittadini e ai turisti ... (romadailynews)

Pechino, 03 apr – (Xinhua) – La Cina oggi ha lancia to un razzo vettore Long March-2D, posizionando nello spazio un satellite per il telerilevamento . Agenzia Xinhua (romadailynews)

Cina: lancia nuovo satellite per il telerilevamento - Xichang, 03 apr – (Xinhua) – La Cina oggi ha lanciato un razzo vettore Long March-2D, posizionando nello spazio un satellite per il telerilevamento. Il razzo e’ decollato alle 6:56 (ora di Pechino) ...romadailynews

L'IA svaluterà la musica: 200 artisti contro l'impatto 'catastrofico' nel mondo dell'arte - Prezzo e promo di lancio 02 APR Motorola moto g32 8GB/256GB a 134€, ma ... l'AirCar sarà prodotta e commercializzata in Cina 02 APR ASUS ROG MJOLNIR: in arrivo una power station per videogiocatori 02 ...hwupgrade

Miu Miu lancia a Milano il suo primo Literary Club - Miu Miu lancia un progetto inusuale tra i luxury brand. Il marchio del gruppo Prada ha appena presentati il suo ...pambianconews