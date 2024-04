Cina-Italia | Tiziano | capolavoro “Flora” dona vivacita’ a scambi artistici

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Pechino, 03 apr – (Xinhua) – Il” del pittore rinascimentalenoda venerdi’ e’ esposto in una mostra al Bund One Art Museum di Shanghai. La mostra, intitolata “‘’ di: il dipinto veneziano dalle Gallerie degli Uffizi”, proseguira’ fino al 28 luglio e presentera’ 49 opere die di altri maestri veneziani. Agenzia Xinhua

L'Antidoto nasce nel terribile 2020 come enoteca, con una proposta di vini natural oriented che sfida gli spazi ridotti per compilare una cantina insospettabilmente ricca. Il locale è piccolissimo: ... (gamberorosso)

L'Antidoto nasce nel terribile 2020 come enoteca, con una proposta di vini natural oriented che sfida gli spazi ridotti per compilare una cantina insospettabilmente ricca. Il locale è piccolissimo: ... (gamberorosso)

Pechino, 03 apr – (Xinhua) – Il capolavoro “Flora” del pittore rinascimentale italiano Tiziano da venerdi’ e’ esposto in una mostra al Bund One Art Museum di Shanghai. La mostra, intitolata ... (romadailynews)

Tutti gli iPhone 15 in offerta e 15 Pro (512 GB) a 1.449€. Occhio agli AirPods - Vi portiamo all'interno di uno dei più importanti centri di distribuzione Amazon in Italia MXP6 è uno dei più recenti investimenti ... l'AirCar sarà prodotta e commercializzata in Cina 02 APR ASUS ROG ...hwupgrade

leggi le altre "Poesì" - Alla fine di agosto 2023, la Cina ha pubblicato una nuova mappa del Mar Cinese Meridionale che ha suscitato rabbia e preoccupazione, poiché presentava il tentativo di legittimare la presunta sovranità ...agenziaradicale

Attentato a Mosca: fallimentari autoritarismi, fragili democrazie. Conversazione con Francesco Sisci di Giuseppe Rippa - Alla fine di agosto 2023, la Cina ha pubblicato una nuova mappa del Mar Cinese Meridionale che ha suscitato rabbia e preoccupazione, poiché presentava il tentativo di legittimare la presunta sovranità ...agenziaradicale