Cina | Hunan | raccolta di foglie di te’ a Zixing 1

(Di mercoledì 3 aprile 2024), 03 apr – (Xinhua) – Una foto, scattata da un drone, mostra un contadino che raccoglie ledi te’ in una piantagione di te’ nella citta’ di, nella provincia centrale cinese dello, oggi 3 aprile 2024. Con l’arrivo della primavera, le piantagioni di te’ in tutta la regione sono entrate nella stagione del raccolto. Agricoltori e lavoratori si stanno preparando per far fronte alla domanda del mercato. (Xin) Agenzia Xinhua