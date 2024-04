Cina | ferrovie si preparano per corsa ai viaggi durante Festa Qingming

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Pechino, 03 apr – (Xinhua) – Il sistema ferroviario cinese si sta preparando per un aumento dii tre giorni di vacanza per ladi, che iniziera’ domani. La China Railway, l’operatore ferroviario del Paese, ha dichiarato in un comunicato che laai, iniziata oggi, durera’ cinque giorni, con una previsione di 75 milioni diferroviari in totalequesto periodo, con una media di 15 milioni dial giorno. Il picco dellasi verifichera’ domani, con 17,5 milioni diprevisti, secondo l’operatore ferroviario. Ladi, o Giorno della pulizia delle tombe, e’ una ...