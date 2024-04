Ciclisti troppo veloci | la Parigi-Roubaix come le gare di Formula 1 | “Inseriremo delle chicanes”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L'incredibile decisione potrebbe venire ufficializzata a ridosso della 121ain programma domenica 7 aprile. L'idea di stravolgere lo storico tracciato nel tentativo di ridurre latà dei corridori sui tratti in pavé: "Inseriremo un sistema di curve,nell'automobilismo"

Il percorso giudicato prima buio, poi troppo illuminato. Ora ritenuti pericolosi i lampioni ad altezza d’uomo - La ciclabile da Borgo Ticino alla Chiavica è al centro delle polemiche per l'eccessiva illuminazione e la presenza di lampioni considerati pericolosi. I residenti lamentano il numero e la posizione in ...ilgiorno

Ciclista eroe si stacca durante la corsa per domare un cavallo imbizzarrito: ha salvato il gruppo - Risolutiva la scelta del ciclista belga che pian piano è rimasto in coda al plotone e poi, una volta rimasto solo ha prima affiancato l'animale per calmarlo e ridurlo prima al troppo e quindi al passo ...fanpage