Ciclismo Matteo Pongiluppi si impone in terra toscana Martina Orsi campionessa regionale in Romagna

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Pasquetta nel segno dei carpigiani conche si è imposto a Poggio alla Cavalla (Pistoia, in foto) e l’allievache ha vestito la maglia diemiliano-romagnola salendo sul terzo gradino del podio assoluto a S.Mauro Pascoli.dopo la piazza d’onore la vigilia di Pasqua a Ponte a Egola con uno sprint ben condotto dai compagni di squadra è stato bravissimo a respingere il tentativo di rimonta del giovane Lorenzo Magli e dell’olandese Daan Hoeks andando ad inscrivere il proprio nome nella 59^ edizione della classicavinta due volte da Francesco Moser e da Franco Ballerini. Dallaalladove hanno gareggiato le donne esordienti ed allieve per la conquista del titolo ...

Matteo Fiorin è a Calpe, in Spagna, con la sua nuova squadra MBHBank Colpack B alla n CSB. La promessa brianzola, 18 anni di Seveso, si sta preparando al debutto nella categoria Under 23 e si è ... (sport.quotidiano)

Importante riconoscimento per Matteo Bianchi , 22enne di Laives, diventato numero uno nel ranking mondiale sul chilometro fermo . In seguito al successo al campionato europeo in Olanda, il talento ... (sportface)

Prima vittoria per Sara Fiorin . La brianzola della UAE Development Team si è aggiudicata l’internazionale Umag Trophy per la categoria donne elite che, ieri, si è svolta in Croazia sulla distanza ... (sport.quotidiano)

Ampliamento del Bike Park: un passo avanti per la promozione del Ciclismo giovanile - Questo ampliamento si aggiunge ai già esistenti 6.000 metri quadrati e consentirà la creazione di nuovi tracciati di mountain bike ...mbnews