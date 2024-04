Ciclismo | il Gran Premio Città di Pontedera ha fatto il pieno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024),3 aprile 2014 - Haildi adesioni l’ottavodi, la classica nazionale dilettanti élite e under 23 organizzata dalla Juventus Lari del presidente Antonio Giuntini, in programma sabato 13 aprile. Sono infatti 207 gli iscritti (da regolamento possono prendere il via un massimo di 200 corridori) con 34 società delle quali 10 Continental (team che possono gareggiare anche con i professionisti in diverse gare) con tre formazioni straniere, gli inglesi della Zappi Racing, gli svizzeri del V.C. Mendrisio, i messicani della A.R. Monex. La gara dipatrocinata dal Comune conferma il tracciato dell’ultima edizione, quella del 2023 firmata da Matteo Baseggio della Trevigiani Energia Pura Marchiol su ...