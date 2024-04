“CibAmo la Toscana” | le mense scolastiche e la valorizzazione delle filiere locali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Arezzo, 3 aprile 2024 – Diffondere le buone pratiche del mondo agroalimentare. È questo l’obiettivo di CibiAmo la, il nuovo progetto di Anciche lunedì 8 aprile, dalle 9.30 alle 13.30, farà tappa al Teatro Rosini di Lucignano. L’iniziativa itinerante che coinvolge tutto il territorio regionale prevede sei convegni, cinque seminari, sette video informativi e sette opuscoli divulgativi. L’intento è diffondere e far conoscere le best pratiche nel settore dell’agricoltura e dell’alimentazione, per contribuire concretamente perché sulle tavolenostre case, del ristorante,arrivino prodotti frutto della conoscenza e della sostenibilità, garantendo qualità, genuinità e rispetto dell’ambiente. Si parlerà, quindi, di filiera corta e di, di ...