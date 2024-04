Ciao 2024-Rassegna Lucio Dalla | torna l’appuntamento con lo speciale evento

(Di mercoledì 3 aprile 2024)conin programma il 6 aprile Sabato 6 aprile in seconda serata su RAI1 e in simulcast su RAI RADIO2 andrà in onda “”, lotv realizzato in occasione della 2ª edizione di “, per le forme innovative di musica e creatività”, lapresentata da Nina Zilli che si è tenuta il 4 marzo al Teatro Celebrazioni di Bologna. Nel corso dello spettacolo televisivo si alternano le esibizioni dei vincitori delle diverse categorie del Premio “BALLERINO ...

Sabato 6 aprile, in seconda serata su RAI1 e in simulcast su RAI RADIO2 “Ciao 2024 – Rassegna Lucio Dalla” - Sabato 6 aprile in seconda serata su RAI1 e in simulcat su RAI RADIO2 andrà in onda “Ciao 2024 - Rassegna Lucio Dalla”, lo speciale tv realizzato in occasione della 2ª edizione di “Ciao – RASSEGNA LUC ...tuttoperlei

Paolo Bonolis resta a Mediaset: cosa condurrà oltre ad Avanti un altro - Purtroppo nell’ultimo periodo i programmi da lui condotti sono sempre stati di meno e hanno riscosso insospettabilmente uno scarso successo, come l’ultima edizione di Ciao Darwin, partita bene per poi ...lanostratv

Finita l'esperienza del CBTA al torneo nazionale "Ciao Rudy" di Pesaro - Finisce con la vittoria contro Bologna l'avventura per la formazione under 15 del Centro Basket Torre Annunziata al torneo nazionale Ciao Rudy di Pesaro . Un'esperienza da ...torresette.news