Chiesa | «Juventus in crisi? Da prima dell’Inter! Poi subito San Siro»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 aprile 2024)ha aperto ieri la vittoria per 2-0 dellacon la Lazio, nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. L’attaccante bianconero, in un’intervista rilasciata a Sport Mediaset, ammette comee dopo l’Inter si sia creata una difficoltà quasi insormontabile. DUE MESI MALE – Nuove dichiarazioni di Federico, dopo quelle di ieri sera a margine della vittoria in Coppa Italia della: «Sicuramente non è un 2-0 in Coppa Italia con la Lazio che ci toglie da una, che sta andando avanti da un paio di mesi. Ci dobbiamo mettere giù e pensare a domenica, che abbiamo una grandissima partita da fare perché la Fiorentina verrà qui a battagliare». LAnon usa mezzi termini e ammette come la...