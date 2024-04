Chiedere le dimissioni di un’indagata non è colpevolismo giustizialista

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Quest’idea che, di per sé e a prescindere da ogni circostanza di diritto o di fatto, le richieste diper ministri e parlamentari indagati siano un cedimento al– la questione si riproporrà quest’oggi a proposito del voto di sfiducia alla Camera contro Daniela Santanchè – è uno dei tanti effetti collaterali della perniciosa confusione tra giustizia e politica, che è il peccato originale della Seconda Repubblica. In principio fu Tangentopoli, con la sua pretesa eversiva di bonificare il sistema dei partiti dal malaffare conferendo a quel pezzo “non terzo” del potere giudiziario – la magistratura inquirente – un ruolo analogo a quello che nella teocrazia iraniana spetta il Consiglio dei Guardiani, cioè la sovrintendenza sulla moralità delle leggi e dei legislatori. Di quella retorica, come si tende a ...