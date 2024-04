Chi vincerà lo scudetto quest' anno? Un' idea ce l' abbiamo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Fatti una domanda e datti una risposta: chi vince lo2024? Ormai a tal proposito ci sono davvero pochi dubbi, salvo ipotesi al momento difficili da prevedere: l’Inter. La squadra di Inzaghi sta dominando il campionato, e ormai tra sé e la conquista del 20°(quello che regalerebbe anche la seconda stella) manca soltanto la certezza aritmetica, perché sul campo e in classifica il vuoto è quasi incolmabile. Non solo, perché con i suoi 79 punti a otto giornate dalla fine, Lautaro e compagni potrebbero anche battere il record assoluto dei 102 punti della Juventus di Antonio Conte 2013-14: vincendole tutte da qui alla fine, infatti, l’Inter chiuderebbe a quota 103. Che cosa deve fare l’Inter per vincere lonel derby? Dimarco Inter Empoli Jonathan Moscrop/Getty ImagesÈ il sogno di tutti i tifosi dell'Inter: vincere ...