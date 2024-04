Chi sono le 10 persone più ricche del mondo e i miliardari Italiani e la più giovane

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Cisempre piùnel, esempre più ricchi: lo dice la nuova classifica stilata dalla rivista Forbes, che come ogni anno ha classificato tutti idel. Nel 2023 ce ne2.781. I ricchi stanno aumentando e aumentano anche le loro entrate: secondo la classifica di Forbes, infatti, i ricchi nel 2023141 in più rispetto al 2022. La lista deidel 2023 ha superato anche quella del 2021, che aveva segnato il picco di ricchi più alto: rispetto al 2021, infatti, i ricchi nel 202321 in più. Ma chii primi 10in classifica? Al primo posto troviamo Bernard Arnault (che gestisce l’impero LVMH di 75 marchi di moda e ...