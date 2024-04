Chi sono Fabio e Ilaria di Matrimonio a prima vista 12

Pronostici Golf Valero Texas Open 2024 - Pronostici Golf Valero Texas Open 2024 del PGA Tour e torna in gioco anche il LIV Golf in campo a Miami, ad una settimana dal Masters.betitaliaweb

Oroscopo di domani 4 aprile: chi sale e chi scende - Gli astri per giovedì 4 aprile 2024 sembrano propizi, soprattutto per i segni di fuoco. Nei cieli si segnala ancora la congiuntura di Venere a Nettuno in Pesci. La Luna è in ...leggo

J.K. Rowling, la "mamma" di Harry Potter contro la legge sui diritti delle persone transgender: «Arrestatemi, è meglio la galera» - Ha suscitato diverse polemiche la nuova legge entrata in vigore in Scozia che prevede delle severe conseguenze nei confronti di coloro che adottano dei comportamenti «minacciosi ...leggo