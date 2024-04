Chi ha presentato la mozione di sfiducia a Matteo Salvini | perché e quando verrà discussa

Roma, 26 marzo 2024 – E’ l’ultima tendenza in fatto di benessere. Il digiuno intermittente promette di aiutare a perdere chili di troppo e a mantenere il peso desiderato. In sintesi, consiste nel ... (quotidiano)

Sconto in fattura e cessione del credito, ecco chi non può più sceglierli - L’Agenzia delle entrate spiega la portata delle novità per superbonus, bonus barriere architettoniche e altri bonus edilizi, introdotte dal Decreto Legge in vigore dal 30 marzo 2024 ...edilportale