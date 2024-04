Chi è Vince Tempera | curiosità e vita privata del direttore d’orchestra

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 aprile 2024)ha firmato sigle di cartoni animati e serie televisive e collaborato con artisti del panorama musicale nostrano costruendo hit senza tempo. Oggi il compositore sarà ospite a La Volta Buona, in onda dalle 14:00 su Raiuno. Nato a Milano nel 1946,nzo “si diploma al Conservatorio “Giuseppe Verdi” in pianoforte e composizione con i maestri Carlo Vidusso e Ottorino Gentilucci, iniziando giovanissimo a scrivere arrangiamenti e a suonare con le orchestre di Gorni Kramer, Gianfranco Intra e Franck Pourcel. Debutta al Festival Delle Rose nel 1967 come. Due anni dopo, partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con la canzone “Zingara” di Iva Zanicchi e ...