CHI è Da buon doppista a guida dei talenti

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Classe 1983, marchigiano di Ascoli Piceno, Simone Vagnozzi è stato untennista che ha raggiunto come miglior piazzamento in carriera il numero 161 del ranking Atp in singolare e il numero 74 in doppio. Si è ritirato nel 2015 e ha iniziato ad allenare Marco Cecchinato, portandolo dal numero 180 al 16, alla semifinale a Roland Garros e a tre titoli Atp. Dopo un periodo con Stefano Travaglia, nel gennaio del 2022 è diventato allenatore di Jannik Sinner, dal giugno dello stesso anno in coppia con Darren Cahill.

Suggerimenti dal TrecentoParlare bene, zero offese e servire i cittadini, il vademecum per il buon politico - Nel quattordicesimo secolo gli umanisti delinearono le linee guida, utili ancora oggi, per il perfetto governante. Sarebbe il caso di ripescare alcuni di quei consigli ...linkiesta

sotto a chi tocca - Se ne deduce che il buon Fini ha poca voglia di lavorare ... Di solito le elezioni vengono truccate da chi già detiene il potere o lo conquista, non dalle opposizioni. Poi leggi il testo e scopri che ...italiaoggi

Come è difficile piantare l’albero del buon governo - Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 2 aprile all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Si sa che non esistono automatismi, per cui non basta che un part ...ildenaro