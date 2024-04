(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ernesto Javiera Fanpage.it ha ripercorso tutta la sua carriera, partendo dagli inizi in Uruguay e passando per le parentesi europee con Siviglia e Monaco fino al legame speciale con

Chevanton oggi vive a Lecce e ama la campagna: “Ho giocato per comprare una casa ai miei genitori” - "Din don, intervengo qui da Lecce ha segnato Chevanton". Un coro che ha fatto per anni la storia della città pugliese e ha legato in maniera definitiva un ragazzo dell'Uruguay che in Salento si è ...fanpage

Accadde oggi: Macellari decisivo nella ripresa contro la Cremonese - Il 29 marzo 1997, la rete del laterale decise il match vinto al Via del Mare contro i grigiorossi. I punti furono importantissimi per tenere a distanza di sicurezza le inseguitrici nella lotta promozi ...calciolecce

Under 15, i ragazzi di Chevanton vincono a Cosenza - Cosenza: Falbo, Baldino (15’st Bruni), Brusco (36’st Fanfarra), Cuconato, Perri, Caruso ©, Chiappetta (30’st Citrigno), Chiodo, Pastore, Bartucci, Ziccarelli (15’st Madeo). A disposizione: Marra, ...calciolecce