Che orrore attaccare i più deboli fra noi

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ritengo anche io che la ricostruzione offerta dal sedicenne sia a tratti poco credibile, tuttavia sono convinto che sarà facile per gli inquirenti risalire alla verità

Grande Fratello, a distanza di giorni dalla finale il clima per gli ex concorrenti si fa sempre più pesante. Oggetto spesso di insulti. Ad esempio, già nei giorni scorsi Anita aveva denunciato di ... (caffeinamagazine)

«Perché avvengono certe atrocità?», «Perché continua a esserci così tanto odio?». E «come possiamo sentirci al sicuro?». Sono solo alcune delle domande che si pongono attori e attrici, in un video ... (open.online)

Premierato, dal leader senza maggioranza alla finta norma anti-ribaltone: le cinque falle della riforma di Meloni - Una galleria di errori, per qualcuno di orrori, cui rimediare, nella battaglia dell’esame del testo attualmente in Senato o attraverso legge elettorale. Le norme sul premierato sanciscono il principio ...repubblica

"Hamas è nemico dell'umanità, ma noi stiamo facendo male a noi stessi" - Lo scrittore israeliano Assaf Gavron al Corriere: "La condanna per i terroristi è senza riserve, ma capisco i palestinesi, il loro desiderio di ...huffingtonpost

Schlein: “A Gaza crimine di guerra, fermare il massacro” - ROMA - "Questo è un orrore senza fine, di fronte al quale non basta condannare e deprecare. Così come non basta più davanti all'uccisione da parte ...lopinionista