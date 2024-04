Centro Nemo al Bellaria | paziente seguito a 360 gradi per ogni malattia neurodegenerativa rara “Bologna ancora più inclusiva”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 aprile 2024), 3 aprile 2024 – Arriva il primo nucleo di 4 posti letto che dà il via alclinico, situato nel reparto di pneumologia al terzo piano del Padiglione G dell'ospedale. Un primo passo verso la ricostruzione completa da oltre 1000 metri quadrati del padiglione, entro due anni, per un’area di degenza con 14 posti letto e spazi completamente attrezzati per la movimentazione del. Presentato questa mattina nell'aula magna della Regione, il nuovo reparto è ispirato al modello di presa in carico multidisciplinare delle cliniche. Questo significa che ila 360per...