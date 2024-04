‘Centro di Ascolto della Caritas’ Aiuto concreto a chi ha bisogno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Due anni di attività per il Centro diCaritas a Poggibonsi. In totale 190 le persone che nell’arco di questo biennio si sono rivolte agli operatori, tutti volontari che hanno come base i localiparrocchia di San Giuseppe in viaCostituzione. I volontari, una decina, sensibili alla cura dell’altro e all’emergenza sociale, mettono a disposizionecomunità il loro tempo e le loro competenze per cercare di aiutare quanti si trovano in stato die non sanno a chi chiederesul territorio. Situazioni che riguardano perlopiù i casi di povertà, emarginazione sociale, difficoltà di arrivare a fine mese con i bilanci familiari, richieste di pacchi alimentari, problemi di natura economica dovuti per esempio a costi elevati di latte in polvere. "L’intento, ...