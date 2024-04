Cento miliardi per Kyiv | così la Nato si prepara alla retromarcia di Trump Parla Balfour

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 3 aprile 2024) “L’intenzione è di mettere il processo di sostegno euroatlantico asotto una gestionee non sotto una gestione americana che magari tra un anno, con DonaldCasa Bianca, non ci sarà più”. Lo dice a Formiche.net Rosa, direttrice del Carnegie Europe, che in occasione del vertice con i rappresentanti dei Paesi dell’Alleanza a Bruxelles, analizza le possibili iniziative euroatlantiche sulle necessità dell’Ucraina, come il cosiddetto Recovery fund, le dinamiche del nuovo sostegno per garantire al Paese un’assistenza di sicurezza affidabile e programmata a lungo termine e i possibili intrecci con chi potrà succedere a Joe BidenCasa Bianca. Il fondoda 100perpromesso da Jens Stoltenberg ...