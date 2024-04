quando si parla di centenari, in Italia e altrove si parla soprattutto di centenarie . Delle quasi 2 2mila persone stimate dall’Istat per il 2022 , oltre 2mila in più rispetto all’anno precedente , la ... (iodonna)

Il Balon celebra i 100 anni di Marlon Brando: omaggio a uno dei più grandi attori di Hollywood - Lo storico mercato del Balon di Torino, in collaborazione con il Marlon Brando fans Italy, intende celebrare per sabato 6 aprile, uno degli attori più importanti della storia del cinema, in occasione ...torinotoday

Cento anni fa nasceva Marlon Brando: cinque film in streaming per ricordarne la leggenda cinematografica - L'attore/icona ha vinto due premi Oscar e interpretato una serie di ruoli impossibili da definire secondo i normali canoni. Ecco i suoi film in streaming che amiamo maggiormente.comingsoon

Imu e Tari, flop riscossione: un buco da oltre 7 miliardi per i Comuni. «Poco personale per le verifiche» - Tasse non riscosse, per un valore di almeno 7,5 miliardi all’anno, che per i cittadini si traducono in meno interventi per riparare le buche, per pulire i marciapiedi oppure per migliorare ...ilgazzettino