Cecchi sicuro | «Sentenza Acerbi segna in modo positivo un fatto!»

(Di mercoledì 3 aprile 2024)risponde alla domanda sullalegata a Francesco. Il giornalista commenta l’assoluzione del difensore dell’Inter. SCUOLA ? Stefano, a Radio Sportiva, viene incalzato da un ascoltatore nuovamente sul caso-Juan Jesus: «non è stato giudicato innocente, ma non colpevole. Perché nel dibattimento non c’era nessuna prova che desse la certezza al 100% che la cosa lì fosse avvenuta. Non avendo le prove il Giudice ha scelto la via garantista. Ossia di garantire più la presunzione di innocenza, che quella di colpevolezza.che può fare scuola. Ma non è chesia innocente, non si sono trovati gli elementi per ritenerlo colpevole. L’assoluzione diin ...

Nuove tecnologie e 5G: la conferenza di Cecchi Paone al Da Vinci - che era la trasmissione televisiva "La Macchina del Tempo" condotta da Alessandro Cecchi Paone su Rete4". "Sono sicuro – conclude – che con il suo sapere, il relatore d’eccezione saprà coinvolgere i ...ilrestodelcarlino

Iscrizioni in aumento del 18 per cento - A Pontassieve, chiusi i posti per il 2024-2025 grazie al successo del progetto Nidi Gratis. Aumento del 18% delle iscrizioni, ma proteste per la chiusura del nido Cecco Bilecco. Famiglie chiedono il r ...lanazione

Cecchi: «Acerbi Se pensate a sentenza indirizzata dall’Inter smettete!» - A Cecchi non piace che molti abbiano giudicato la questione Acerbi-Juan Jesus esclusivamente in base al loro tifo personale. Il giornalista non accetta che si metta in mezzo l’Inter come protagonista ...informazione