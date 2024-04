«C’è il rischio che l’Ucraina crolli sotto la pressione dell’esercito russo»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 aprile 2024) C’è il grandeche le linee del fronte ucrainono ovunque i generali russi decidano di concentrare la loro offensiva. E non ci sono tecnologie che possono fermare la grande massa di truppe che Mosca vuole schierare contro Kiev. A dirlo oggi a Politico sono alcuni alti ufficiali ucraini che hanno prestato servizioil generale Valery Zaluzhny, cacciato da Zelensky. Secondo loro il quadro militare della guerra è cupo. «Noi non disponiamo di queste tecnologie e neanche l’Occidente le ha in numero sufficiente», hanno detto le fonti. E questo anche se Mosca non ha «alcuna possibilità» di prendersi tutto il paese» Guerra e vittoria Secondo gli ufficiali «più a lungo va avanti la guerra, più territorio guadagnerà la Russia». Finché non arriveranno al fiume Dnipro, che è più difficile da superare. «Ma se la guerra dura ...