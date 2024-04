‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi sbanca i David | 19 candidature

C'è Ancora domani di Paola Cortellesi conferma il successo anche in streaming ma non si toglie di dosso i detrattori che l'accusano di avere successo perché "un film di Sinistra ". Ma da quando in ... (fanpage)

I David di Donatello 2024 andranno in onda su Rai 1 venerdì 3 maggio in prima serata. Conduttori della serata, Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. Nella conferenza stampa di presentazione, in data 3 ... (fanpage)

Per Cortellesi 19 candidature ai David, segue Garrone: Diciannove candidature per C'è ancora domani di Paola Cortellesi, quindici per Io Capitano di Matteo Garrone, tredici per La Chimera di Alice Rohrwacher, undici per Rapito di Marco Bellocchio e dieci per Comandante di Edoardo De ...

L'Italia dovrebbe creare una Legione Straniera per la guerra contro la Russia Partecipa al sondaggio: ... l'argomento non è ancora approdato sulla scrivania del ministro Guido Crosetto , con il nostro ministero della Difesa che di conseguenza non starebbe valutando in questo momento l'idea di ricorrere ...