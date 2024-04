C' è ancora domani di Paola Cortellesi è il film da battere ai David di Donatello 2024 Con 19 candidature | sbaraglia la concorrenza

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Non stupisce che sia C’èdiin cima comecol maggior numero diaidi. Ilpiù visto in Italia nel 2023 porta a casa ben 19 nomination. Un record per und’esordio: nessuno ne aveva mai ricevute tante. Come non era mai successo che und’esordio che ha vinto già ildello Spettatore fosse candidato anche come Miglior. “C’è” diilcon più ...

Cinema: Cortellesi gets 19 David nominations - Paola Cortellesi's directorial debut C'e' ancora domani (There's Still Tomorrow) leads the runners for this year's David di Donatello awards with 19 nominations for Italy's version of the Oscars. (ANS ...ansa

“C'è ancora domani” da record, 19 candidature ai David di Donatello: domina Paola Cortellesi, segue Matteo Garrone - Sono state annunciate oggi le cinquine dei candidati al 69esimo David di Donatello nelle 22 categorie di Premio. Le votazioni sono state effettuate dai giurati dell'Accademia del Cinema ...leggo

David di Donatello, Massimo Ceccherini candidato per la sceneggiatura d 'Io Capitano' - Oggi sono state annunciate le candidature per la 69a edizione dei David di Donatello. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 3 maggio, in diretta in prima serata su Rai 1, condotta da Carlo ...055firenze