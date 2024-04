C’è ancora domani di Cortellesi sbanca ai David con 19 candidature | Io Capitano di Garrone ne conquista 15

C’è ancora domani di Paola Cortellesi ha ricevuto 19 candidature ai David di Donatello. Quindici per Io Capitano di Matteo Garrone, tredici per La Chimera di Alice Rohrwacher, undici per Rapito di ... (open.online)

L'attore riprenderà i panni del villain nella serie in arrivo su Max il prossimo autunno Fatta eccezione per le immagini dell'ultimo teaser trailer di The Penguin, sappiamo veramente poco della trama ... (movieplayer)