CdS – Atalanta | Percassi “Koopmeiners? Non abbiamo ricevuto nessun interesse”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) 2024-04-03 23:17:24 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Si preannuncia un’estate infuocata attorno al nome di Teun. Il centrocampista dell’è sul taccuino di mezza Europa, comprese Juventus e Napoli in Italia. Ma è ancora troppo presto per parlarne secondo l’amministratore delegato dell’Luca, le parole disuQueste le sue parole ai microfoni di Mediaset: “In Europa ci hanno chiesto? Non è durante la stagione che l’ha la necessità di sedersi per parlare di un nostro giocatore.sta facendo bene, così come altri suoi compagni, e quindi è normale attrarre l’di altre ...

Prestazione negativa di Colombo e dell’assistente Zingarelli in Inter-Atalanta , recupero della ventunesima giornata finito 4-0. Il Var fortunatamente è in serata e li salva . La Moviola del Corriere ... (inter-news)

L’Inter , grazie ai gol nelle ultime due partite di Darmian, Asllani e Sanchez, quota 17 marcatori diversi in tutte le competizioni. In Italia solo l’Atalanta ha fatto meglio. Pavard tra i candidati ... (inter-news)

CdS – Calzona pensa ad un triplo cambio contro il Monza: Kvaratskhelia e non solo - Dopo il ko con l'Atalanta Calzona lavora a pieno regime con la squadra in vista della trasferta di Monza, fondamentale per la rincorsa europea. Come ...iamnaples

Cds - Kvaratskhelia non preoccupa: domenica sarà titolare contro il Monza - Kvaratskhelia ci sarà, domenica a Monza, dopo aver saltato l'Atalanta per la forte contrattura all'adduttore sinistro rimediata in nazionale nei minuti che hanno preceduto la gioia per la storica ...tuttonapoli

CdS| Circa 16.000 laziali pronti per la sfida di sabato - Continua il periodo di fuoco: dopo l'andata di Coppa Italia, la Lazio pensa al derby: saranno circa 16mila i tifosi laziali ...laziopress