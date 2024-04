Cavasin | “Conte? Andrà in una squadra con economie importanti”

Cavasin: “Conte Andrà da chi vuole vincere il campionato. Il Milan con Pioli…” - Alberto Cavasin, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” su TMW Radio per commentare vari temi: "Che idea mi sono fatto sulle panchina in Italia In questo ...fcinter1908

Coppa Italia di Serie C, domani la finale di ritorno. Iniziativa contro la violenza prima del match - Manca sempre meno alla Finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C del 2 aprile 2024 allo stadio "Cibali". Catania e Padova alla resa dei.tuttomercatoweb

Le probabili formazioni di Lecce-Roma: Baldanzi pronto a prendere il posto di Dybala - Queste le probabili formazioni della gara: Come arriva il Lecce Dopo il sofferto successo di Salerno e le due settimane di cura Gotti, il Lecce torna.tuttomercatoweb