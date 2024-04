Dopo gli scontri della partita di andata, nella finale di ritorno di Coppa Italia di Serie C si può parlare di calcio. Una serata in cui il Catania firma l’ Impresa e ribalta il 2-1 dell’Euganeo ... (calcioweb.eu)

Gli etnei vincono la Coppa Italia , primo trofeo nella bacheca del club rossazzurro, vittoria in rimonta per 4-2 d.t.s. (itasportpress)

Catania-Padova davanti a 1500 ragazzini: la coppa Italia agli etnei - Partita emozionante e ricca di gol giocata solo davanti a 1500 giovani delle scuole calcio. Decide un gol di testa di Costantino al 120’ ...ilgiornale

Cinque ex Cosenza festeggiano la Coppa Italia di Serie C a Catania - Il Catania vince la Coppa Italia di Serie C grazie al 4-2 maturato nel secondo tempo contro il Padova. Una partita ricca di emozioni che ha visto in campo tra i protagonisti anche tre ex Cosenza. Si ...tifocosenza

Catania FC: rossazzurri conquistano la Coppa Italia Serie C, ora testa al campionato - In un Massimino deserto, gli uomini di Zeoli conquistano il primo trofeo della storia rossazzurra: gioia e commozione per Pelligra e Grella.catania.liveuniversity