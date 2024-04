Catania | doppia festa Coppa Italia-playoff | alla 38? al ‘Massimino’ arriverà il Benevento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ durata tutta la notte ladei tifosi delche hanno invaso le strade con caroselli d’auto per la conquista delladi Lega Pro, il primo trofeo nella storia del club. In migliaia si sono riversati per le vie del centro etneo al termine di un match thrilling che si era chiuso sul 3-2 per ilnei tempi regolamentari, con la rete che è valsa i supplementari per i siciliani ad un passo dal triplice fischio (all’andata il match si era chiuso 2-1 per il Padova). All’over time, quando i rigori sembravano dietro l’angolo, ci ha pensato Costantino al 120’ (4-2) a regalare il trofeo ai padroni di casa. La gara si è disputata a porte chiuse dopo i disordini causati all’Euganeo dai tifosi del. Presenti 1500 bambini delle scuole ...