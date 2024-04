Castelnovo Sotto | minacce e violenza per tornare a lavorare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 aprile 2024)(Reggio Emilia), 3 aprile 2024 - Pare che non accettasse il licenziamento dall’azienda in cui aveva lavorato. E così si era ripresentato in ditta colpendo con calci e pugni la porta di ingresso, danneggiando la serratura e pretendendo di riprendere a. Era accaduto a fine febbraio. Della vicenda si sono occupati i carabinieri di, competenti per il territorio teatro dei fatti. Alcuni giorni dopo lo stesso operaio, 23enne, era tornato in azienda, entrando di nascosto verso l’ora di chiusura. Ma era stato sorpreso dal titolare, un uomo di 37 anni, riconoscendo l’ex dipendente, subito fuggito in bici quando si era visto scoperto. Era stato inseguito da un paio di dipendenti della ditta per meglio fornire indicazioni ai carabinieri (collegati via telefono) per ...