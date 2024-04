Castelfiorentino | blitz alla stazione | sei sanzioni | chiuso un locale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024)(Firenze), 3 aprile 2024 –della guardia di Finanza nei pressi dello scalo ferroviario e delle zone limitrofe di. Gli uomini in divisa hanno sequestrato un grande quantitativo di sostanza stupefacente tipo hashish che era stata occultata tra i binari e nello spazio verde, tra l’altro solitamente frequentato da numerosi bambini e dalle loro mamme. Sei i passeggeri controllati e sorpresi in possesso di sostanza stupefacente. Tutti e sei sono stati segnalati all'autorità prefettizia per l’applicazione delledi tipo amministrativo che possono comportare il divieto del rilascio e/o il ritiro della patente di guida nonché del porto d’armi e il divieto di espatrio. Contestualmente, l’attenzione è stata anche indirizzata verso alcuni esercizi pubblici, situati proprio nei ...