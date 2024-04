Casole apre ai giovani Confronto costruttivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "Bella (anima) anche se non ti conosco", questo il titolo dell’iniziativa organizzata dalla Pro Loco did’Elsa con in patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale per poter analizzare, grazie all’aiuto di specialisti, tematiche sul vivere civile mirate a migliorarsi. La proposta è stata ideata e promossa da Patrizia Frati consigliera della Pro Loco di. Unattivo eaperto ai, alle famiglie ed anche a tutta la cittadinanza. Il primo appuntamento sarà il 5 aprile alle 18 al centro congressi ‘Stefano Grassini’ di, la tematica trattata sarà ‘Famiglia e bambini come far crescere bene i nostri figli’ con lo psicologo Pierangelo Pedani, il 12 aprile sempre alle 18 ed al centro congressi si parlerà di ‘Educazione affettiva e ...