Caso Supercoppa spagnola | AS | indagini anche su Pique

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Leattorno aldellain Arabia Saudita si allargano. Secondo quanto riportato da AS, la Guardia Civil ora starebbe indagando su Gerard Piqué, aprendo lesu cinque conti correnti appartenenti al calciatore. Al momento, non c’è alcun capo d’accusa e la nota degli agenti recita: “Sono state riscosse le commissioni di successo pagate dalla società SELA Sport, come corrispettivo dei servizi di intermediazione finiti nelle trattative con la RFEF per la disputa dellain Arabia”. Le suddette commissioni, secondo AS, sarebbero di 4 milioni l’anno. “L’importo trasferito rappresentava alla squadra di calcio più di un quarto delle entrate ricevute dalla società saudita”. SportFace.