Caso Santanché | premierato e Schlein | gli aggiornamenti in diretta VIDEO

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Inda Montecitorio la giornata politica di oggi: Europee,Santanchè e le ultime novità, attraverso il racconto dei protagonisti. Mozione di sfiducia Santanchè e Salvini; dopo l’intervista a Belve, il segretario della Lega ha abbassato la soglia per il risultato del partito in vista delle europee e annuncia di non voler mollare la poltrona. Il Pd dialle prese col nodo liste, e ilsupera il primo step. Daniela Santanchè – Notizie.com – © AnsaInterviste ea cura della nostra inviata Luigia Luciani L'articolo: gliinproviene da Notizie.com.