(Di mercoledì 3 aprile 2024) Oggi i correntisti di BNL dovranno controllare il conto e verificare se gli addebiti sono corretti, chi trova qualche anomalia la deve segnalare subito, non solo chiamando la banca ma mettendola per iscritto.

Caso BNL, dopo i conti svuotati tornano i soldi: cosa devono fare i clienti per riaverli - Prima di inoltrare le richieste però Vizzari consiglia di capire cosa succederà oggi ai clienti di BNL: "Se tutto torna nella norma, come ha detto la banca, non dovrebbero esserci problemi, è chiaro ...fanpage

Lavoratori AST SPA, ancora senza stipendio: ennesimo appello di Faisa Cisal - CATANIA - I lavoratori della Partecipata Regionale di TPL hanno trascorso le feste Pasquali senza stipendio e, ancora oggi, non vedono accreditata la retribuzione dello scorso mese di marzo. Lavorator ...newsicilia

Bnl, nuovo problema per i clienti: si sono svegliati senza più soldi sul conto | Tragedia nel weekend di Pasqua - Non bastava la crisi economica e sociale che i cittadini italiani stanno affrontando già da tantissimo tempo e per cause completamente diverse.iphonari