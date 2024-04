Carlo ha il cancro | condizioni di salute del Re | “Sto facendo del mio meglio”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Re, affetto da uncosì come la nuora Kate Middleton, è tornato a mostrarsi in pubblico in occasione della tradizionale messa di Pasqua alla cappella di St. George. Seppur provato dalla malattia e dalle cure richieste, il Re è apparso sereno e sorridente e ha persino spiazzato i presenti con un paio di inaspettate battute. Re: “Stodel mio” Bagno di folla per Reche, accompagnato dalla premurosa Camilla, non si è sottratto all’affetto dei sudditi inglesi, accorsi numerosi per salutare il monarca assente da tempo a eventi pubblici e occasioni istituzionali, in occasione della messa di Pasqua. I cittadini inglese non hanno risparmiato dimostrazioni d’affetto e di vicinanza ache ha risposto con gioia e benevolenza. E hanno ...