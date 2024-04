Carla Bruni | la gaffe a “Belve” non sfugge | l’espressione della Fagnani è esilarante

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 3 aprile 2024) News tv., laa “” non passa inosservata: la reazione di– «Io mi sento un gatto. Amo tutto di questi animali e sono sempre circondata da loro». Questo l’esordiolunga e schietta intervista di. La moglie dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stata una delle ospitiprima puntatanuova stagione del programma di Francesca. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “”, Salvini e l’intervista di Fedez: scoppia la bufera Leggi anche: Peparini-Muller, la polemica per i palloncini lanciati in aria: Andreas è una furia...