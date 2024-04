Carcere | l’ennesima follia | aggredito il cappellano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Questo pomeriggio neldi Avellino alcuni detenuti della Sezione Transito hannoil. In difesa del religioso è intervenuta una Ispettrice della Polizia Penitenziaria che a sua volta è stata aggredita ed ora è al pronto soccorso dell’ospedale per accertamenti”. A darne notizia è Orlando Scocca, Coordinatore Regionale per la Campania Fp Cgil Polizia Penitenziaria: “Siamo in attesa di conoscere le condizioni della collega a cui auguriamo una pronta guarigione. La tensione neldi Avellino però è arrivata a livelli insostenibili così come il carico di lavoro per la Polizia Penitenziaria che deve gestire un affollamento del 121%. Notevoli criticità le abbiamo riscontrate e segnalate anche per quanto riguarda la gestione dei detenuti in ‘alta sicurezza’, ma ...