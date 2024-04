Capuano | «Ciclo Napoli sparito in 10 mesi Inter era competitiva»

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Giovanni, parlando dele delle aspettative deluse di inizio stagione su Sportitalia, ha definito anche i ranghi di partenza del campionato citando l’. ASPETTATIVE – Ci si aspettava di certo altro dalla squadra campione d’Italia l’anno scorso, eppure è andata veramente male. Ne parla Giovanniin questo modo: «Illo vedevamo tra le favorite per lo Scudetto ad inizio anno. C’era la Juventus che non avrebbe allestito una squadra per vincere il campionato, il Milan che lavorava su certi binari. C’era l’che ti faceva immaginare di poter essere. In meno di un anno, in dieci, un possibilevincente del. Anche un ...

Manna al Napoli, Capuano: “Si riparte da zero, con i giovani e un tecnico emergente” - Ne parla su X Giovanni Capuano, giornalista di Radio24 e Panorama: “ADL si prende Manna per far partire il nuovo Ciclo del Napoli. A occhio è la conferma che si riparte da zero, con attenzione ai ...tuttonapoli

Capuano: "Manna al Napoli è la conferma sulle intenzioni di De Laurentiis, Conte compreso" - Il club partenopeo non dovrebbe confermare Francesco Calzona e Mauro Meluso, c'è aria di rifondazione. Giovanni Capuano, giornalista di Radio24 e Panorama, ha commentato sulla piattaforma X le voci ch ...areanapoli

IL PENSIERO - Capuano: "ADL si prende Manna, il Napoli vuole ripartire da zero" - Giovanni Capuano, giornalista, parla su X del nuovo possibile direttore sportivo del Napoli: “ADL si prende Manna per far partire il nuovo Ciclo del Napoli. A occhio è la conferma che si riparte da ze ...napolimagazine