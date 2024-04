Capua | al Teatro Ricciardi in scena “Cose di ogni giorno” con Mendez e Branchetti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSul palco deldi, mercoledì 17 aprile alle ore 21.00, la divertentissima commedia “di”, di David Norisco, attuale affresco familiare con Dennye Francesco. Inaccanto ai due protagonisti Isabella Giannone e José De La Paz, la regia è firmata da Francesco, le musiche sono di Pino Cangialosi, le scene di Andrea Franculli, i costumi di Clara Surro. In una bella casa con domestica a tempo pieno, vive una famiglia ben organizzata, sorretta da due genitori giovani, attenti e amorosi che hanno una figlia sposata e un figlio laureato. In questo organizzato mondo borghese qualcosa si inceppa, niente di eccezionale, ma come ...