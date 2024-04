“Cantine emergenti” | sold out per il tour gratuito

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tutto esaurito per ilnelle “” della Campania dal 5 aprile al 28 aprile Degustazioni enogastronomiche, musica e visite guidate gratuite nelle “” della Campania. È andato tutto esaurito in poche ore ildel progetto di valorizzazione territoriale programmato e finanziato dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), attuato da Scabec, in programma dal 5 al 28 aprile in settenelle province di province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Ilfarà tappa il 5 aprile alla Grotta Altocampo di San Marcellino (CE), il 7 aprile alleDe Liso di Solopaca (BN), il 14 aprile alla Cantina San Giovanni a Doglie di Montemarano (AV), il 20 aprile alla ...