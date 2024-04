Cannes 2024 | Le Deuxième Acte The Second Act di Quentin Dupieux sarà il film di apertura

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La 77esima edizione del Festival diprenderà il via con Le(TheAct), scritto e diretto da, scelto comedidell'edizioneaperto dalLe(TheAct) diretto da. Il titolo scelto per l'di questa edizione dell'appuntamento cinematograficopresentato fuori concorso martedì 14 maggio. Il nuovo progetto del regista francese Le Deuxieme, una commedia in quattro parti,distribuita nei ...

Popolo dei cinefili, mano all’agenda! Arriva l’annuncio dello streaming del Festival di Cannes per conoscere finalmente quali film verranno presentati in anteprima. Giovedì 11 aprile 2024 , alla ore ... (screenworld)

The second act (Le Deuxième Acte) di Quentin Dupieux sarà il film di apertura del Festival di Cannes 2024 . L’ultimo film del prolifico regista e sceneggiatore francese verrà presentato in anteprima ... (cinemaserietv)

The Second Act di Quentin Dupieux in apertura al Festival di Cannes - Sarà The Second Act di Quentin Dupieux ad aprire la 77 esima edizione del Festival di Cannes il 14 maggio, lo stesso giorno in cui uscirà al cinema. Nel cast Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel ...badtaste

Il Festival di Cannes 2024 aprirà con il film Le Deuxième Acte di Quentin Dupieux - Il prossimo Festival di Cannes, il 77esimo, sarà aperto dal nuovo film del folle e prolifico autore francese Quentin Dupieux dal titolo Le Deuxième Acte con protagonisti Lea Seydoux, Louis Garrel, Vin ...comingsoon

Il Festival di Cannes aprirà con Le Deuxième Acte di Quentin Dupieux - Il prossimo Festival di Cannes, il 77esimo, sarà aperto dal nuovo film del folle e prolifico autore francese Quentin Dupieux dal titolo Le Deuxième Acte con protagonisti Lea Seydoux, Louis Garrel, Vin ...comingsoon