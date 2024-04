Cancellati in nome di un falso multiculturalismo Islam | la Ceccardi contro Laura Boldrini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) A E' sempre CartaBianca, su Rai 4, tra i tanti temi della serata Bianca Berlinguer affronta il tema dell'in Italia e della difficile integrazione sociale e culturale. Il punto di partenza è il caso di Monfalcone, con la sindaca leghista Anna Cisint impegnata da tempo sulla questione legalità ed entrata in contrasto con comunità musulmana e giustizia italiana per la chiusura delle moschee nel periodo del Ramadan. Vivace, per usare un eufemismo, il dibattito in studio conda un lato e Susannae Annalisa Chirico dall'altro. "I musulmani hanno diritto di pregare e va individuato un luogo idoneo per fare una moschea anche a Monfalcone. Non farlo vuol dire escludere, discriminare, inasprire il clima", attacca la deputata del Pd ed ex presidente della Camera. A risponderle a muso duro la ...