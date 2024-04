Camerun | nominato il sostituto di Song | è Marc Brys il nuovo allenatore

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Cambio in panchina in casa: èilcommissario tecnico. Il 61enne belga prende il posto di Rigobert, reduce dall’eliminazione nei quarti di finale della Coppa d’Africa 2024. L’ex mister di Louvain e Saint-Trond, alla sua prima esperienza su una panchina africana, sarà assistito dall’ex attaccante Francois Omam Biyik, icona del calcioese. Chi èè unolandese classe 1962. Ex calciatore, nel corso della carriera ha indossato le maglie di Beerschot, Wilrijk, Merksem e Willebroek. Poi ha intrapreso la carriera dae nel 2005 ha vinto la Coppa del Belgio. Protagonista anche sulle panchine di RRC Péruwelz, Eindhoven, ...