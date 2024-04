Camera respinge sfiducia a Salvini | 129 sì e 211 no

La Camera ha respinto la mozione di sfiducia contro Salvini - La Camera ha respinto la mozione di sfiducia di sfiducia presentata dalle opposizioni contro il ministro e vicepremier Matteo Salvini. Il provvedimento, il cui primo firmatario è il capogruppo di ...today

La Camera respinge la mozione di sfiducia sul vicepremier Matteo Salvini - Con 211 no, 129 sì e 3 astenuti la Camera dei Deputati ha respinto la mozione di sfiducia nei confronti del vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, finito nel mirino delle opposizioni i ...ilcorrieredelgiorno

La Camera boccia la sfiducia a Salvini con 211 no. Via alla discussione sulla mozione contro Santanché: i due ministri assenti in aula - Centrodestra compatto alla Camera, dove in queste ore sono state discusse le mozioni di sfiducia contro Matteo Salvini e Daniela Santanchè. Montecitorio, come era atteso, ha respinto quella contro il ...ilfattoquotidiano