Camera respinge la mozione di sfiducia a Salvini | 129 sì e 211 no

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 apr. (askanews) – L’aula dellaha respinto ladicontro il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo. I presenti erano 343, i votanti 340: i sì allasono stati 129, i no 211. “Il Ministronon può rappresentare degnamente la Repubblica italiana ma, anzi, dimostra di non esercitare appieno le proprie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”, era la premessa dellafirmata dai capigruppo di Azione (Matteo Richetti), del Pd (Chiara Braga), di M5s (Francesco Silvestri) e di Avs (Luana Zanella) ma anche dalla segretaria dem Elly Schlein e dal leader pentastellato Giuseppe Conte. Tra le considerazioni che avevano portato i firmatari del documento a chiedere la...

