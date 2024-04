Camera di commercio italo-ceca | a Praga incontro sulla cucina napoletana

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ladie dell’Industriapresenta il terzo appuntamento di “Camic Eat & Meet”, serie di appuntamenti che amplia la tua rete professionale in modo informale e piacevole in un viaggio alla scoperta dellaitaliana autentica. Il 24 aprile alle 19 presso il socio delladiRossopomodoro Palladium, il tema dell’sarà “Scopri Napoli”. Situato nel cuore della città, Rossopomodoro ha aperto le sue porte solo un anno fa. Il menù della serata prevede alcuni tra i piatti tipici della tradizione partenopea, come il casatiello napoletano, la zizzona di Battipaglia, il panuozzo e le scarole alla monachina; poi il baccalà fritto, salsicce e friarielli e tanto altro, il tutto accompagnato dai migliori vini ...